Владимир Путин поздравил сотрудников телеканала НТВ с юбилеем

Владимир Путин, который является президентом России, выразил свои поздравления в адрес сотрудников телеканала НТВ. Работники отмечают 25 День с момента создания канала, что является юбилеем.

Президент вспомнил первые выпуски передачи «Сегодня», а также «Итоги», которые вышли на экраны в 1993 году. Зрителям программы понравились еще в те года и именно поэтому они существуют и в наше время.

Многое было сказано Владимиром Путиным и о подаче, стиле телеканала. Свои передачи они подают по особенному, имеют свою изюминку. Их журналистов не спутать ни с кем. Глава РФ пожелал сохранить данные традиции канала.

О сотрудниках сказано множество приятных слов правителем страны. Он уверен, что данные работники телеканала НТВ смогут продолжить свою работу в таком же коллективе, который сохранит честность и достойно исполнит свой профессиональный долг. Не только уверенность в телеканале, но и пожелания высказал Путин. Он пожелал корреспондентам благополучия, удачи в каких-либо начинаниях и новых высот. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о снижении цен на все фрукты. Данное предложение поступило в связи с уменьшением налога на данные продукты до 10%.