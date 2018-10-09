Интернет-магазин "Зенита" отказался от футболок Кокорина после скандала

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга постепенно убирает упоминание о знаменитом игроке. Об этом поклонники пишут в социальных сетях.

Ранее клубный интернет-магазин продавал футболки с фамилией Александра Кокорина. В "Зените" он играет под 9-м номером. Теперь на сайте можно заказать на сайте любую из 24 фамилий. Однако "Кокорин" на фирменной сине-бело-голубой форме напечатать больше нельзя. Очевидцы отмечают, что "Зенит" отказался также от баннера с футболистом в аэропорту "Пулково". Полотно с его портретом и девизом "Вместе смело" исчезло из аэровокзала после скандала с участием игрока.

Накануне в СМИ появилась информация, что Александра Кокорина и его коллегу Павла Мамаева из "Краснодара" могут пожизненно отлучить от профессионального футбола. Причиной стали две драки в Москве с участием футболистов, попавшие на камеры видеонаблюдения. По данным правоохранителей, первая стычка состоялась у здания гостиницы "Пекин". В ней получила травму водитель журналистки "Первого канала" Ольги Ушаковой. Второй конфликт развернулся в зале заведения "Кофемания". В ходе потасовки пострадали политики Сергей Гайсин и Денис Пак. Следствие подозревает Кокорина и Мамаева в нанесении среднего вреда здоровью. Оба вызваны на допрос. Ранее адвокат Александра Кокорина анонсировал публичные извинение своего клиента.