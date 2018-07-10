В Приамурье педиатру выплатили зарплату 35 килограммами монет

Резонансная ситуация поставила на уши всех жителей Амурского края.

Сообщается, что в городе Зее представитель медицинской сферы получил заработную плату нестандартным номиналом. Так, педиатр была вынуждена заказать такси к себе домой, ведь самостоятельно она бы не довезла 35 килограммов мелких монет, которыми ей выплатили оклад.

Известно, что Тамара Голубцова пришла в бухгалтерию для получения зарплаты суммой в 57 тысяч рублей. Кассир выдала женщине 21 тысячу купюрами, а касаемо остального сказала, что всё остальное стоит в мешках.

Таким образом ей выплатили 36 тысяч рублей монетами в 5 и 10 рублей. Иным образом выплатить оставшиеся деньги, по словам кассира, невозможно. Сама Голубцова считает, что с ней поступают таким образом, потому что она не хочет оформлять зарплатную карту от банка "МИР", так как у нескольких коллег в Приамурье с тем же нежеланием повторилась аналогичная ситуация.

Она говорит, что пользоваться наличными ей более удобно и привычно.