Пользователи BlaBlaCar будут платить за бронь мест

Известный сервис по поиску попутного транспорта запустил новую функцию.

Отныне пользователи BlaBlaCar будут платить за бронь места в автомобиле. Согласно заявлению пресс-службы, пассажир сможет выбрать два вида доступа - 149 рублей на один день либо 199 рублей на месяц. Отмечается, что в случае поездки, длина которой составляет не более 120 километров, бронь останется бесплатной.

Что касается компенсации за топливо владельцу транспортного средства, то пользователь сможет осуществить оплату наличными. При этом для водителей сервис останется бесплатным. Представители BlaBlaCar сообщают, что в итоге поездка всё равно обойдётся более дёшево в сравнении с билетом на поезд или автобус.

Напомним, платформа появилась в 2004 году на территории Франции. В России BlaBlaCar появился в 2014 году.