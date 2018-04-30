В Британии назначен министр по предотвращению самоубийств

Тереза Мэй серьезно обеспокоена проблемой суицида среди британцев. А также тем, что за помощью может обратиться лишь небольшое количество людей. Именно это толкнуло ее создать новое министерство.

В Британии появился первый министр по предотвращению самоубийств. Ей стала Жаклин Дойл-Прайс, которая ранее занимала должность министра здравоохранения. Данное министерство образовалось с целью разрушения стереотипа, который мешает большому количеству британцев обращаться за помощью в состоянии тяжелого стресса.

Сама Дойл-Прайс говорит, что еще будучи министром здравоохранения, она часто сталкивалась с ситуациями, когда люди тяжело переживали утрату близкого человека из-за суицида. Министр утверждает, что все эти случаи останутся с ней на всю жизнь.

Тереза Мэй говорит о том, что пора уничтожить предрассудки, из-за которых очень большое количество людей не может обратиться за помощью, в следствие чего, переносят все страдания в одиночестве. Мэй утверждает, что создаст все условия, которые помогут людям обрести психологическую устойчивость.

Помимо этого, Мэй выделила 1,8 млн фунтов на поддержку фонда Samaritans. Данный фонд оказывает различную психологическую помощь всем людям, которые находятся в угнетающем психологическом состоянии. Помимо этого, фонд помогает людям бороться со стрессом и суицидальными идеями.

Тем временем, на Среднем Урале зафиксировали снижение количества самоубийств. Положительная тенденция отображается как среди подростков, так и среди людей среднего возраста.