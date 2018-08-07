Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана сети «Суши WOK» в Москве

Кроме того, работники Роспотребнадзора вынесли постановления, в которых оштрафовали 64 ресторана на 1,5 миллиона рублей и еще 8 заведений - на 85 тысяч рублей.

Массовые нарушения обнаружило ведомство при проведении проверок на соответствие требованиям закона в ресторанах сети «Суши WOK» в Москве. Отмечается, что 63 заведения закрыты не окончательно, а всего лишь на срок, который варьируется от 12 до 90 суток. Сотрудники Роспотребнадзора предполагают, что за отведенное время.

В процессе проверки было изъято, а после уничтожено около 496,5 килограмма продукции. Причиной этого стало то обстоятельство, что еда хранилась без каких-либо маркировок, а некоторые продукты были даже с истекшим сроком годности. Сообщается, что проверочные мероприятия были внеплановые. В ходе их проведения было установлено, по словам официальных представителей ведомства, что руководство организации не занимается внутренним контролем качеств производимой продукции. В частности, практически во всех 63 ресторанах сети, которые были закрыты, не соблюдалось товарное соседство и необходимая температура хранения.

Помимо этого, нарушения были выявлены и у работников заведений. Многие из них не надевали специальную одежду для приготовления пищи и не снимали украшения. При этом в качестве повода для проведения проверок стали зафиксированные летом случаи заболевания сальмонеллеза, которые были связаны с употреблением суши и роллов в «Суши WOK».