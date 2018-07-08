Умер американский миллиардер Алекс Спанос

В Америки умер Алекс Спанос, который является американским миллиардером. Он ушел из жизни, когда ему было 95 лет.

Участники и работники футбольного клуба Chargers, который принадлежал умершему Алексу, принесли свои соболезнования и высказались по поводу данной ситуации. Для них это большая и невосполнимая потеря.

Развивающая деменция поспособствовала тому, что руководство клубом в 1994 году Спанос решил передать сыну.

Также мужчина являлся основателем компании «A. G. Spanos Companies». В данной фирме и сейчас самые крупные застройщики квартир в Америке. Спанос часто спонсировал Республиканские партии США.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Селесты Ярналл, которой было 74 года. Женщина имела заболевание онкологии и собрала достаточную сумму для операции. Данная актриса снялась в серале «Стартрек».