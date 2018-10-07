Неонацистку из Барнаула Наталью Телегину оправдали, сняв приговор за экстремизм

Сегодня, 10:44 \\ Общество

Частичная декриминализация 282 статьи продолжает работать.

Так, в Алтае было закрыто ещё одно уголовное дело относительно неонацистки из Барнаула Натальи Телегиной. Сообщается, что до этого в зале суда был оглашён приговор, в рамках которого подсудимая должна была отправиться в тюрьму за экстремизм на два года.

Однако Телегину оправдали и освободили, а также сняли обвинение по предыдущим статьям. Представитель защиты Натальи очень обрадовался случившемуся и рассказал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, женщина оказалась в суде после того, как на неё было написано заявление язычником Евгением Салтыковым. Ещё в прошлом году он заявил, что почувствовал себя оскорблённым после созерцания на просторах Сети мужской фигуры с молотом Тора, который был занесён над зданием православной церкви.

Также Телегина являлась администратором сообщества "Яблоки Идунн" о скандинавских верованиях Асатру. Женщина заявляла, что она нашла картинку в поисковой системе и пользовалась ей для рекламы реконструкторского фестиваля в Новгороде.

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Автор - Татьяна Сазонова
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