В Омске дизайнер открыл ателье с рюкзаками из канистр и толстовками из ковров

Дизайнер из Омска Данила Леви открыл ателье вместе с друзьями. Оно действительно очень практично, поскольку товары изготавливаются из подручных средств. Парень использует канистры, огнетушители и даже ковры.

22-летний Данила Леви рассказывает, что материалы, из которых он «шьет» одежду в его ателье приносят бабушки самостоятельно. Чаще всего люди выбрасывают подобные вещи, поскольку они время от времени становятся не нужными в хозяйстве. Дизайнер дарит им вторую жизнь. Парень уточнил, что идея пришла к нему из детства. У его бабушки висел на стене большой ковер, а Данила очень любил его разглядывать и придумывать разные истории. Вот оттуда, по его словам, все и началось.

Дизайнер сообщает, что его производство имеет огромный успех несмотря на недешевую цену. Например, толстовку у него можно приобрести примерно за 5 тысяч рублей. Он рассказывает, что расходится абсолютно всё. Правда, на толстовки и бомберы спрос больше, чем на рюкзаки, поэтому в настоящий момент Данила сосредоточился именно на этом виде товаров.

Дизайнер определяет свое творчество как разновидность «down-дизайну». Он предполагает создание любых вещей, которые нужны человеку. Определенной целевой аудитории у Данилы пока не сложилось. Однако он сам отмечает, что в таких вещах сразу «видно художника». К тому же, уверен парень, перерабатывая старые вещи, «мы очищаем карму».