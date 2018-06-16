Китайцы получили инструкцию по поведению в России

Эксперты портала tu-tu.ru разработали свод основных правил для туристов. Следуя им, гости из Поднебесной смогут избежать недопонимания со стороны россиян.

Самый первый пункт инструкции посвящен поведению в заведениях общественного питания. Он призывает брать в России по порции блюда на одного клиента и есть из персональной тарелки. Дело в том, что в Китае группе гостей часто подают большое общее блюдо, которое компания разбирает по вкусовым предпочтениям.

Китайцы также получили советы относительно одежды. Один из них касается обычая обнажать живот во время трапезы. Эксперты отметили, что в России эту часть тела традиционно прикрывают. В то же время, россияне привыкли снимать верхнюю одежду даже в холодное время года.

Жильцы арендованных квартир или гостиничных номеров также получили ценный совет. Им порекомендовали не шуметь после 23 часов и воздержаться от громких бесед в коридорах, которые характерны для китайских домов.

Сотрудники tu-tu также попытались научить восточных туристов правильно вести себя в торговых точках. При выборе сувениров китайцам стоит договариваться о более выгодной цене. По словам экспертов, в этом процессе стоит ориентироваться на реакцию продавцов и останавливать напор в случае неприкрытого раздражения. Инструкция также обратила внимание на правила поведения в очереди. Главное из них гласит: при виде ряда из людей у кассы или прилавка необходимо занять место у дальнего края и ожидать.

Туристов предупредили, что россияне склонны к некоторой грубости в отношении незнакомцев. По этой причине гостям не стоит касаться других людей в общественных местах. К своей проблеме стоит обращать внимание словами. И если россиянин выразит желание - задавать свои вопросы. Кроме того, китайцев призвали спрашивать разрешение прежде, чем с кем-либо сфотографироваться.