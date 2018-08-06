Умерла актриса Селеста Ярналл из сериала «Стантрек»

Сегодня, 09:45 \\ Общество

В Америке умерла Селеста Ярналл, которая является актрисой из сериала «Стартрек». Женщине ушла из жизни в 74 года.

 Данное происшествие случилось 8 октября в Калифорнии в небольшом городке Уэстлейк Виллидж. О смерти актрисы сообщил ее супруг. Селеста с ранних лет начала свою карьеру. В 1967 году она сыграла роль в известной эпопее «Звездный путь: Оригинальный сериал». На следующий год на экранах появилась новая картина с ее участием под названием «Немного жизни, немного любви». В этом фильме женщина снялась с популярным певцом Элвисом Пресли.

Актрисе в 2014 году сообщили о раке яичников. Долгое время она пыталась побороть болезнь и справиться с трудностями. Также Ярналл при помощи краудфандинга собрала нужную сумму на лечение своей онкологии. К сожалению, вылечить рак и сделать операцию не получилось. Женщине не хватило совсем немного времени.

Ранее стало известно о смерти известного тренера по баскетболу из Белоруссии. Мужчине было 75 лет. Данный тренер стал первым и единственным в сборной команде девушек.

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Автор - Дарья Андросова
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