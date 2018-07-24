В Греции туристам с лишним весом запретили кататься на ослах
Необычное решение приняли власти для островов Санторини. Туристам, вес которых превышает 100 кг, запретили кататься на ослах. Причиной этого стали жалобы активистов на раны на спине, которые начали появляться у животных.
Такое решение приняло Министерство сельского хозяйства Греции. К ним обратились защитники животных и рассказали, что осликам очень тяжело перевозить полных людей. Власти отреагировали довольно оперативно и приняли закон, предусматривающий соответствующий запрет.
Кроме того, туристам теперь нельзя кататься на больных животных, а также ослах, которые находятся в положении. Помимо этого, нововведения в законодательство предусматривают и обязанности для хозяев. Владельцы осликов должны пристально следить за их состоянием, заботиться о том, чтобы животные ежедневно получали свежую и здоровую пищу. При этом нужно не забывать, что представители фауны также должны пить чистую и воду. Особенно нужно обращать внимание на ёмкости, которые применяются для кормления: они должны быть чистыми.
Напомним, ранее в Греции был принят еще один не совсем обычный закон. Туристам запретили выносить с пляжей гальку. Те же, кто нарушит соответствующее правило, должны будут заплатить штраф. Его сумма может достигать 1000 евро.