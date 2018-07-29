Украинская писательница отчитала ведущую за русский язык в эфире

На украинском телевидении произошёл речевой конфликт.

Накануне эфир программы "Большой вторник" на канале NewsOne посетила известная скандальными ситуациями из-за родного языка писательница Оксана Ницой. Она в свою очередь отчитала ведущую передачи Диану Панченко за то, что она говорит на русском.

Женщина отметила, что не знала, что пришла на канал, который представляет интересы национального меньшинства в Украине и заявила, что если она на общенациональном канале, то сотрудникам и гостям канала необходимо говорить исключительно на украинском языке.

Ведущая в ответ уточнила, что порядка 80 процентов эфирной сетки телеканала состоят из "государственной" речи, однако эта программа руссскоязычная по просьбам зрителей. Учитывая, что Конституция Украины не запрещает этого делать, то, по мнению Панченко, Ницой тоже не имеет права так поступать.

В ответ Ницой заявила, что в документе указано следующее государственный язык на территории Украины является единственным для того, чтобы общаться в публичных сферах. После слов ведущей о том, что это неправда, писательница ушла из студии.