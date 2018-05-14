Московская система допобразования направлена на то, чтобы раскрыть талант каждого ребенка

В настоящее время в Москве более 80% детей получают дополнительное образование по той причине, что зачастую ребенку оказывается недостаточно школьных уроков, чтобы раскрыть свои таланты. По этой причине для ребят открыты тысячи различных кружков и секций. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам директора «Школы в Капотне» Валерия Тихонова, московская система допобразования направлена на раскрытие таланта каждого ребенка. Это способствует выращиванию профессионалов. Как уточнил Тихонов, в «Школе в Капотне» ребята могут посещать занятия по робототехнике, хоровому пению или попробовать себя в качестве журналиста в студии школьного телевидения.

Как отметил глава столичного Депобразования Исаак Калина, город является единым комплексом без деления на департаменты. Важная задача правительства — удовлетворение потребностей и интересов горожан.



