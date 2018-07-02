На 95-м году жизни умер последний Герой СССР в Крыму Ашот Аматуни

О смерти последнего живущего в Крыму Героя СССР сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Крым скорбит», - пишут СМИ полуострова.

Ашот Аматуни скончался на 95 году жизни, до своего юбилея Герой СССР не дожил всего пару месяцев. Свой 95-й День Рождения ветеран мог бы отметить 23 декабря.

Сергей Аксенов высказался о смерти Ашота Аматуни. Глава Крыма завил, что он глубоко скорбит по умершему Герою СССР. Смерть ветерана Аксенов назвал невосполнимой потерей. Глава РК подчеркивает, что Аматуни удалось прожить яркую жизнь. Ветеран был последним Героем СССР в Крыму.

Во время ВОВ Ашот Аматуни показал себя смелым и преданным солдатом. Он пошел на войну добровольцем, стал пулеметчиком, а потом получил звание командира танка. Аматуни прошел нелегкий путь, он получал травмы и ранения, но все равно возвращался на фронт. Он принимал участие в Берлинской наступательной операции, там его тяжело ранили.

Званием Героя СССР ветерана удостоили в 1945 году. В 1965 году Ашот Аматуни дослужился до полковника, а в 1980 – до генерал-майора. В 2008 году Ашот Аматуни получил генерал-лейтенанта. На счету у ветерана ряд наград и медалей.