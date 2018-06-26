Во время зарядки iPhone заказал президентский номер люкс за 1500 долларов

На территории Азии произошёл казус, связанный с техникой корпорации из Купертино.

Так, жительница Китая заявляет, что её iPhone живёт самостоятельной жизнью и совершает действия без её ведома. Сообщается, что накануне смартфон, модель которого не уточняется, без вмешательства хозяйки открыл приложение под названием Ctrip, которым активно пользуются китайские туристы.

Там он сам выбрал гостиницу в Шанхае и осуществил бронь президентского номера люкс стоимостью в 1500 долларов. Более того - iPhone открыл программу WeChat для его оплаты. Однако стоило потерпевшей отключить телефон от зарядного устройства, он начал вести себя как ни в чем не бывало. Отмечается, что телефон также самостоятельно сменил тип покрытия с 4G на 2G, а после включения женщиной функции записи видео с экрана iPhone её отключил.

После повторной зарядки он решил заказать железнодорожный билет. Уточняется. что зарядное устройство не является оригинальным устройством от Apple. Согласно одной из версий, данная бурная деятельность смартфона связана с вредоносным программным обеспечением, интегрированным в кабель.