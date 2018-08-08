Журналистка RT неудачно пошутила про времена ГУЛАГ

Стало известно об оплошности известного российского СМИ.

Сообщается, что журналистка по имени Самира Хан неуместно пошутила на своей странице в социальной сети Twitter об устройстве ГУЛАГа. Известно, что представительница Russia Today опубликовала фотографии того времени, подписав их различными, по её мнению, остроумными комментариями.

Среди прочего выделялись такие "положительные особенности", как комфортное проживание без решёток, возможность не носить тюремную форму и осуществлять браки. Кроме того, люди в то время могли проводить всё время с семьёй и получать образование. Однако после негативной реакции пользователей журналистка удалила публикацию, извинившись за неуместный юмор.

Тем не менее, комментаторы не оценили раскаяния девушки и пожелали ей скорейшего увольнения с нынешнего места работы. В итоге Хан пришлось ликвидировать свой аккаунт в социальной сети.