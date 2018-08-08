Журналистка RT неудачно пошутила про времена ГУЛАГ

Сегодня, 15:33 \\ Общество

Стало известно об оплошности известного российского СМИ.

Сообщается, что журналистка по имени Самира Хан неуместно пошутила на своей странице в социальной сети Twitter об устройстве ГУЛАГа. Известно, что представительница Russia Today опубликовала фотографии того времени, подписав их различными, по её мнению, остроумными комментариями.

Среди прочего выделялись такие "положительные особенности", как комфортное проживание без решёток, возможность не носить тюремную форму и осуществлять браки. Кроме того, люди в то время могли проводить всё время с семьёй и получать образование. Однако после негативной реакции пользователей журналистка удалила публикацию, извинившись за неуместный юмор.

Тем не менее, комментаторы не оценили раскаяния девушки и пожелали ей скорейшего увольнения с нынешнего места работы. В итоге Хан пришлось ликвидировать свой аккаунт в социальной сети.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Необычный арт-объект: в Челябинске установили памятник хулиганству

 Дерево, растущее в школьном дворе, превратилось в настоящий памятник. Несколько лет назад коммунальный службы обрезали ветви, которые представляли опасность для горожан, а мужчина сделал из коряги...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Россиян к 2024 году переведут на электронные паспорта

Правительство Российской Федерации выдвинуло новую инициативу о документации.

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

В Екатеринбурге с конкурса красоты для полных девушек выгнали транссексуала из-за откровенного видео

 Лику пришлось выгнать с конкурса из-за видео, которое выставило транссексуала в крайне...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ