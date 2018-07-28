В Польше вандалы осквернили могилы советских солдат

Инцидент произошел в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны. Об этом сообщил в социальной сети Facebook журналист Марек Маркевич.

На данный момент, что злоумышленники осквернили и разрушили 21 могилу. Ежи Тыц, руководитель общественной организации «Курск», также подтвердил достоверность соответствующей информации. Известно, что члены «Курса» в настоящее время активно занимаются восстановлением разрушенных надгробий.

Обозреватель Марек Маркевич выразил в социальной сети негодование и возмущение относительно произошедшего инцидента. «Полное варварство!» - написал журналист на своей страничке. Также он опубликовал фото с места событий. На кадре видно, что многие надгробия лежат на земле.

Отмечается, что в Польше это не первый случай осквернения мемориалов. Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в середине сентября. Тогда вандалы предприняли попытку взорвать памятник, установленный советским солдатам. Примечательно, что время от времени о подобных происшествиях сообщают многие страны. Так, летом погром около могил устроили злоумышленники Эстонии. Они разбили горшки с цветами и растоптали стоявшие там свечи.