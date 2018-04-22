Пользователи увидели на снимке 1943 года путешественника во времени со смартфоном

Британское издание The Sun сообщает, что пользователи социальных сетей взбудоражены необычной фотографией, которая была сделана в середине прошлого века. Странность заключается в присутствии на ней мужчины с современным гаджетом.

Необычной находке обязаны видеоредактору Стюарту Хамфрису. Он занимается тем, что раскрашивает черно-белые фотографии. Готовые работы он выкладывает в своем аккаунте социальной сети Twitter. В очередной раз он опубликовал снимок, сделанный в 1943 году, и предложил читателям угадать место. Однако пользователей гораздо больше заинтересовал мужчина, возвышающийся над остальными.

Интересно, что на кадре изображен пляж, а незнакомец стоит одетый в плащ да и еще и со шляпой на голове, тогда как остальные люди отдыхают и загорают на песке. Но не только это привлекло внимание читателей британского фотографа. К тому же, некоторые отметили, что не только он утеплился. Многие обратили внимание на странный предмет в руках у мужчины. На фотографии очень плохо видно, что именно так увлеченно разглядывает неизвестный. Однако многие предположили, что он держит в руках смартфон. Из-за этого персонажа снимка начали причислять к путешественникам во времени.

Сам фотограф тоже высказался относительно этого необычного обстоятельства, однако, он не разделяет мнения большинства. Хамрис уверен, что незнакомец просто скручивает сигару. В настоящий момент доподлинно неизвестно, что же так заинтересовало мужчину.