Жители Екатеринбурга могут остаться без метро в 2019 году

Правительство столицы Урала крайне обеспокоено положением дел подземного транспорта.

Сообщается, что если ничего не изменить, то жители Екатеринбурга могут лишиться метрополитена уже в следующем году. Согласно заявлению градоначальника Александра Высокинского, на данный момент крайне необходимо увеличить финансирование для реализации проектов по трудоустройству и решения вопросов касаемо транспорта.

Он отмечает, что если к 2019 году не усовершенствовать состав метро, то поезда просто остановятся, так как они будут запрещены к эксплуатации. Кроме того, мэр упомянул, что на данный момент продолжается процедура объединения общественного транспорта в одну структуру.

В свою очередь метрополитен станет главной составляющей и пересадочным центром для транспорта. Так, садясь в автобус после метро, необходимо будет платить всего лишь один раз.