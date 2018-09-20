В Татарстане появится пляж с подогревом за 123 миллиона рублей

В городе Болгаре в Татарстане возле нового гостиничного комплекса появится пляж, песок которого будет нагреваться благодаря специальной системе. Стоимость его составит 123 миллиона рублей.

Главинвестстрой опубликовал тендер, суть которого заключается в поиске компании, которая займется строительством пляжа с подогревом. Сам аукцион должен состояться 22 октября. Та организация, которая будет признана победителем по результатам конкурса, должна будет завершить строительство к концу июня следующего года. В техническом задании четко оговаривается, какая должна быть температура на пляже – не ниже +26 градусов по Цельсию. Причем ее нужно поддерживать независимо от погоды и температуры окружающей среды.

Согласно размещенной информации тендер предусматривает не только строительства пляжа с подогревом. Гостиничный комплекс нужно облагородить в целом. Так, возле него должны появиться волейбольная площадка, бассейн, сцена и обзорная площадка для фотосессий. В тендере не уточняется, каким образом будет осуществляться финансирование проекта. Специалисты предполагают, что большая вероятность участия государственного бюджета, поскольку Главинвестстрой в соответствии с наблюдениями обычно не размещает аукционы для частных компаний.