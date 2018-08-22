Японский миллиардер собирается взять на Луну свою возлюбленную

Богач из Японии Юсаку Маэдзава будет участвовать в проекте Илона Маска, предусматривающий полет на Луну, который должен быть реализован в 2023 году. При этом миллиардер отметил, что возьмет всех желающих, которые могли бы улучшить мир.

Система, с помощью которой и будет реализован проект SpaceX, уже строится. Ее конструкция обойдется в 5 миллиардов долларов. Юсаку Маэдзава сообщил, что он внес в депозит значительную сумму для достижения цели. Илон Маск отметил, что его средства очень помогут в осуществлении полета на Луну.

В середине сентября прошла пресс-конференция, где миллиардер рассказал, кого собирается взять с собой на Луну. Он подчеркнул, что это должны быть деятели искусства, причем из разных областей – режиссура, актерство, музыка, фотография, художество и даже дизайн. Японец отметил, что в искусстве нет слов, оно объединяет молча. Юсаку очень любит искусство, именно поэтому его выбор именно таков. Кроме того, туристы, которые полетят на Луну, будут, по словам Маэдзава, из разных стран. Для него важно, чтобы человек хотел улучшить мир, а люди искусства, как он считает, могут сделать это, как никто другой.

При этом миллиардер заявил, что вполне может взять с собой свою возлюбленную Аямэ Горики, «если для нее найдется какая-нибудь миссия». Горики является актрисой и моделью, она знает о проекте и очень интересуется им. Известно, что42-леьний предприниматель не был женат, однако, имеет трех детей от разных женщин. При этом в Японии он известен не как миллиардер, а скорее как заядлый ловелас.