Местные жители посёлка Лойга подтвердили схожесть "грушника Петрова" с Александром Мишиным

После новой появившейся информации об одной из отравителей Скрипалей журналисты британских таблоидов начали самостоятельное разбирательство в этом вопросе.

Так, The Bellingcat совместно с The Insider опубликовали данные об Александре Петрове, который оказался Александром Мишкиным, военным врачом и сотрудником ГРУ. Представители ВВС отправились в родной населённый пункт мужчины, а именно посёлок Лойга в Архангельской области. Там местные жители, увидев фотографию Петрова, подтвердили его явную схожесть с Мишкиным.

Более того - бывший односельчанин Александра Денис Краснов, который был младше на два года, заявил, что хоть они и были в разных компаниях друзей, вероятный ГРУшник постоянно устраивал дискотеки, играл на гитаре и увлекался техно.

Напомним, Александра Петрова вместе с Русланом Бошировым обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом "Новичок".