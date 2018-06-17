В Нижнем Новгороде обсудили вопрос о создании музея науки и техники

В Нижнем Новгороде 8 октября завершилось заседание комиссии городской думы, в котором обсуждались вопросы промышленности, экономики и предпринимательства. Также перед депутатами встал вопрос о концепции создания на Стрелке музея науки и техники. Если же все члены комиссии поддержат данное предложение, то начнется формирование рабочей группы.

Также на мероприятии присутствовал Дмитрий Барыкин, который является спикером думы, вместе со своими заместителями Николаем Сатаевым и Дмитрием Красновым.

Денис Замотин, который является представителем НАПП на данном заседании также высказал свое мнение. Он говорит о том, что Нижний Новгород является городом с огромным культурным и историческим наследием. В данном городе нет площадки для демонстрации своих инженерных достижений. В музее планируется завоз таких экспонатов, как самолеты, суда и различная военная техника., которая создавалась на производствах Нижнего Новгорода и данной области.

Для создания музея требуется большое количество денежных средств. Члены НАПП сообщили о своем участие и выделении части нужной суммы. Музей науки и техники станет довольно значимым проектом для региона.

Рассмотрение дела о музее перенесено на 17 октября. Если же депутаты поддержат идею и выделят на нее определенное количество денежных средств, то к мэру города и губернатору поступит предложение о создании рабочей группы.

Ранее учительница из Нижнего Новгорода стала указывать на ошибки известных телеведущих. В их число попали Иван Ургант, Вячеслав Никонов, Татьяна Гартман. Позже Владимир Соловьев не выдержал и высказал свое мнение по данному поводу.