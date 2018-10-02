В Госдуме не поддержали штрафы для водителей, обрызгивающих пешеходов

В правительстве Российской Федерации обсудили инициативу, которая могла бы защитить участников дорожного движения.

Однако сообщается, что депутаты Госдумы не поддержали пешеходов. Накануне чиновники предлагали штрафовать владельцев транспортных средств, обрызгивающих людей, идущих по тротуарам. Согласно заявлению представителя партии "Единой России" Александра Васильева, по новым принятым ГОСТам на дорогах просто нет луж на дорогах и местах, отведённых для пешеходов.

Если же они есть, то это проблема не водителей, а местной администрации, которая не позаботилась о решении данного вопроса. если же человека окатили из лужи, то он имеет полное право подать заявление в ГИБДД и органы прокуратуры.

Кроме того, найти виновника в инциденте довольно сложно. Напомним, с инициативой о штрафах выступил Владимир Петров, который предложил наказывать дорожных хамов по 500 рублей за каждое нарушение.