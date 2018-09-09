Должники по алиментам могут потерять право на отсрочку от армии

Правительство России согласилось отменить отсрочку для призыва в армию молодым людям, которые являются должниками по выплате алиментных обязательств. Автором законопроекта является зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Согласно планируемым изменениям отсрочка от армии не будет предоставляться россиянам, которые уклоняются от уплаты алиментов при наличии двух и более детей, или ребенка и жены, срок беременности которой составляет 26 недель и более.

Примечательно, что согласно законопроекту обязанность предоставлять сведения об уклонившихся алиментщиках должна быть возложена на Федеральную службу судебных приставов. Предполагается, что именно ее работники будут передавать соответствующую информацию в военные комиссариаты. В правительстве уверены, что служба, занимающаяся исполнительным производством, сможет обеспечить достоверность сведений.

Кабинет министров уже одобрил изменения, однако, с условием, что в первом чтении в Госдуме в них будут внесены определенные поправки. В качестве таковых его представители предложили предусмотреть дополнительное основание. Отменять отсрочку гражданам, которые не погасили задолженность по алиментам на ребенка-инвалида младше трех лет. Законопроект будет принят, если пройдет три чтения Государственной думы и будет подписан президентом РФ.

Интересно, что это не первый законопроект, так или иначе связанный с алиментами. Летом сообщалось о разработке предложения, в соответствии с которым должникам по алиментам запретят сдавать экзамен на вождение.