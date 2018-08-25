В Уфе "Макгрегор" подал заявление на Хабиба за избиение

После зрелищного боя между ирландским и российским борцами в Соединённых Штатах Америки само событие приобрело масштабный резонанс.

Так, в Уфе правоохранительные органы получили звонок от якобы Конора Макгрегора, который пожаловался на избиение Хабибом Нурмагомедовым. Заявитель попросил найти его обидчика. В полиции заявили, что жалоба была зарегистрирована. Известно, что "пострадавший" указал местом инцидента Лас-Вегас.

Отмечается, что стражи порядка не намерены рассматривать заявление, так как американский населённый пункт не находится под юрисдикцией российской полиции.

Напомним, 6 октября прошёл поединок в лёгком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которого победу одержал российский борец. После боя он может так и не получить свой гонорар размером в 2 миллиона долларов за неспортивное поведение и массовую драку. В UFC рассматривают возможность его лишения чемпионства.