В Уфе "Макгрегор" подал заявление на Хабиба за избиение

Сегодня, 10:02 \\ Общество

После зрелищного боя между ирландским и российским борцами в Соединённых Штатах Америки само событие приобрело масштабный резонанс.

Так, в Уфе правоохранительные органы получили звонок от якобы Конора Макгрегора, который пожаловался на избиение Хабибом Нурмагомедовым. Заявитель попросил найти его обидчика. В полиции заявили, что жалоба была зарегистрирована. Известно, что "пострадавший" указал местом инцидента Лас-Вегас.

Отмечается, что стражи порядка не намерены рассматривать заявление, так как американский населённый пункт не находится под юрисдикцией российской полиции.

Напомним, 6 октября прошёл поединок в лёгком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которого победу одержал российский борец. После боя он может так и не получить свой гонорар размером в 2 миллиона долларов за неспортивное поведение и массовую драку. В UFC рассматривают возможность его лишения чемпионства.

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Автор - Татьяна Сазонова
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