Судья-миллионерша из Краснодара не имеет юридического образования

Знаменитая "золотая судья", которая вершила правосудие на протяжении многих лет, не имеет специального юридического образования. Выяснилось, что женщина выучилась на ветеринара и даже работала по специальности.

Елена Хахалева, которая приобрела скандальную известность после слишком роскошной свадьбы своей дочери, которую оценили в 2 миллиона долларов, по предварительным данным, все это время не имела права работать на должности судьи.

Об этом рассказал адвокат Алексей Салмин. Он заявил, что подал запрос в учебное заведение, где обучалась судья. Однако в Абхазском госуниверситете не оказалось никаких данных о том, что среди их учащихся числилась Елена Хахалева в период с 1985 по 1991 годы. Ее фамилия отсутствует и в приказе о зачислении от 21 августа 1985 года. Однако адвокат рассказал, что есть иной документ, где данные женщины имеются. Это приказ о приеме на работу на должность ветеринара в 1985 году. По информации, которой обладает защитник, «золотая судья» училась Кубанском университете в Краснодаре на факультете биологии, где получила ветеринарное образование.

В настоящий момент, по словам Салмина, все данные переданы в правоохранительные органы, которые проведут проверку и установят, действительно ли у судьи-миллионерши нет юридического образования.

Напомним, летом 2017 года появилась информация о том, что Елена Хахалева работает по поддельному диплому об образовании. Однако сообщается, что по результатам проверки, организованной Советом судей Краснодарского края, подтверждений этому факту не нашлось.