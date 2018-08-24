Главную улицу Бердска затопило нечистотами из канализации

Сегодня, 08:39 \\ Общество

Стало известно об инциденте в одном из городов Новосибирской области.

Сообщается, что главную улицу Бердска затопило отходами, в том числе фекалиями. Известно, что авария произошла вследствие забития ветошью канализационной трубы диаметром 50 миллиметров. В итоге полон нечистотами оказался подвал новостройки, и управлящая компания приняла решение выкачать их на федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт".

Чтобы устранить последствия ЧП, сотрудники муниципального "Комбината бытовых услуг" незамедлительно приступили к работе. После раскопки магистрали коммунальщикам предстоит замена керамической трубы. Уточняется, что для ликвидации произошедшего потребуется порядка десяти дней. За это время планируется организация перекачки стоков из подвала в канализацию.

Тем временем местное правительство инициировало обращение в правоохранительные органы для поиска злоумышленника, засорившего трубу.

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Автор - Татьяна Сазонова
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