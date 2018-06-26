В Мурманске на 40-м году жизни трагически скончался актер Алексей Гудин

Совсем недавно актер получил Премию Главы муниципального образования Мурманска «За личный вклад в развитие культуры и искусства». Коллеги и друзья Алексея Гудина не могут поверить в случившееся и скорбят по умершему.

Драматический театр Северного Флота сообщил о печальном известии. На 40-м году жизни в Мурманске скончался ведущий актер театр Алексей Гудин. Артист погиб при трагических обстоятельствах.

Мертвое тело актера было обнаружено на проспекте Героев-североморцев в Мурманске, где тот проживал. 39-летний актер был уважаемым артистом Драмтеатра Северного Флота. Алексей Гудин стал работать в труппе театра с 1996 года. За эти годы он исполнил порядка 60 ролей разных планов и сложности. На его странице «ВКонтакте» появилась масса записей от друзей и поклонников. Некоторые сделали ролики со снимками Гудина и пишут, что смерть артиста стала для них большим потрясением.

В театре, где играл Алексей Гудин, скорбят об умершем. Его смерть назвали невосполнимой потерей, актер был талантливым и одаренным человеком. По словам представителей Драмтеатра, Гудин скончался слишком рано, на пике своей карьеры. Причины его гибели пока что не уточняются. По данным СМИ, актер Алексей Гудин выпал из окна, ему было 39 лет. Дату и место прощания с умершим актером Драмтеатр планирует сообщить позже.