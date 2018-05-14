В Забайкалье специалисты решат вопрос с мостом, который связывает два поселения

В Забайкалье правительство Нерчинского района начали обращаться с просьбами к властям региона с проблемой аварийного моста, который находится между селом Михайловка и поселком Приисковый. Каждый день большое количество детей пересекают мост и подвергаются опасности.

Примерно, 20 школьников идут в школу с села Михайловки в соседний поселок по аварийному мосту. Во время поднятия воды на мосту повело одну опору, в результате чего он завалился набок. Критической ситуации на мосту нет, но жители не хотят доводить ее до такого состояния, чтобы детям представлялась угроза жизни. Именно поэтому множество людей обратились к правительству с данной просьбой. Теперь жители поселений ждут специалистов, которые осмотрят и начнут вести работы в конце октября.

Из госучреждения в конце месяца приедут сотрудники, чтобы решить дальнейшие действия. Мост либо решат починить, либо начнется строительство нового.

Село Михайловка маленькое и находится на берегу реки, для того, чтобы добраться до школы и ближайшего поселения нужно перейти реку. На данный момент глава района сообщил, что это единственное соединение с соседним поселком. Когда же происходит разлив реки Нерча, то данный мост становится единственной связью с внешним миром.

Ранее стало известно, что в Забайкальский край выделены средства на помощь всем пострадавшим от поднятия воды. Данные средства поступили из федерального бюджета. Всего насчитывается около 143,3 миллионов рублей.