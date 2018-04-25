Житель Кемерово возмутился стихийной свалкой возле детской площадки

Не так давно на территории Кузбасса проводился масштабный субботник, в рамках которого города региона преобразились в лучшую сторону.

Однако в Кемерово всё не так радужно. Согласно заявлению блогера и местного жителя, неизменной осталась стихийная свалка и поваленные деревья около неё. Он опубликовал фотографии на просторах Сети, на которых видны пустые бутылки из-под спиртных напитков, бурелом и большая куча отходов рядом с детской площадкой.

Житель также отмечает, что эта территория не является дворовой, поэтому нет управляющей компании, ответственной за неё. Тем временем местные власти тоже никак не реагируют на происходящее. Кемеровчанин планирует организовать чиновникам некую экскурсию по микрорайону для исправления плачевной ситуации благоустройства города.