В ЦОДДе рассказали, какой процент муляжей камер фотофиксации установлен на дорогах Москвы
Об этом рассказал заместитель главы ЦОДД Александр Евсин. По его словам, муляжи практически не отличаются от настоящих камер по внешнему виду. Однако они производят излучение, которое заставляет радар-детекторы на них реагировать.
Александр Евсин объяснил, что в Москве установлено около 15-20% муляжей. Дело в том, что они гораздо дешевле настоящей техники. Кроме того, для камер фотофиксации необходимо электричество, а это и лишние затраты, и дополнительные сложности в установке. Замглавы подчеркнул, что местоположение муляжей постоянно меняется. Кроме того, на тех участках дороги, где происходит больше всего аварий, установлены настоящие камеры. Есть и такие места, где после размещения камер ситуация нормализуется. Тогда через определенное время технику заменяют муляжом, а настоящее устройство помещают в другую проблемную область.
В настоящее время планируется очередная переустановка камер фотофиксации. Известно, что переустановят на новые места примерно 30% устройств. Сколько из них будут заменены муляжами и будут ли вообще замены, не сообщается. Евсин отметил, что это необходимые меры для снижения аварийности на дорогах. По его словам, они действительно работают и не раз уже доказывали свою эффективность.
Напомним, власти города планируют увеличить количество камер до 2024 года. Сейчас на дорогах функционирует около 9 тысяч комплектов, которые производят фиксацию нарушений.