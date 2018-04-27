Россиян к 2024 году переведут на электронные паспорта

Сегодня, 07:39 \\ Общество

Правительство Российской Федерации выдвинуло новую инициативу о документации.

Сообщается, что власти планируют перевести население государства на электронные паспорта, таким образом отказавшись от бумажных. Отмечается, что реформа находится в разработке в течение пяти лет и оценивается в 114 миллиардов рублей до 2024 года. Также власти уточняют, что россияне могут начать смену документации с 2021 года.

Новый паспорт совместит в себе непосредственно удостоверение гражданина России, СНИЛС, водительские права и другую личную информацию. При этом правительством будет создан единый государственный реестр для учёта данных всех россиян. Известно, что новый электронный документ даст возможность каждому жителю государства постепенно получить доступ ко всем реестрам и услугам, а запись об их оказании будет осуществляться виртуально.

Выглядеть паспорт будет как пластиковая карточка с электронным чипом. В правительстве планируют возмещение затрат за счёт госпошлины на получение нового чипа паспорта.

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Автор - Татьяна Сазонова
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