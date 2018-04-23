Гендиректор «Макдональдс» в России Марк Карена вышел на работу простым сотрудником

Сегодня, 05:22 \\ Общество

Генеральный директор компании «Макдоналдс» в России Марк Карена отметил День Основателя корпорации. В форме рядового сотрудника он отправился в ресторан на Красной пресне, где отработал целую смену. Он обслуживал посетителей, занимался приемом заказов и убирал подносы со столов. Таким образом, Марк Карена поддержал корпоративную традицию «Макдоналдс», которая была заложена Реем Кроком.

С 2017 года «Макдоналдс» предоставляет сотрудникам-студентам возможность стажировки в центральном офисе компании в России в рамках программы «Расти Таланты». Молодые сотрудники получают практические навыки по своей специальности под руководством опытных наставников.

Комментируя новость, господин Карена отметил, что в 2017 году при запуске программы «Растим Таланты» он заявил ребятам, что они должны постараться в течение десяти ближайших лет сместить его с поста. И вот, после того как прошло несколько месяцев, он может уверенно сказать, что многим стажерам эта задача под силу.


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