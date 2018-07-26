О привлекательности столичных колледжей рассказал глава Департамента образования Москвы Исаак Калина

Как сообщает «Вечерняя Москва», о высоких результатах студентов столичных колледжей рассказал глава Департамента образования Москвы Исаак Калина. Он поздравил педагогов, студентов и выпускников с Днем профессионального технического среднего образования. Накануне системе профтехобразования в России исполнилось 78 лет.

«Колледжи — привлекательные учебные заведения, где можно освоить престижную профессию», - подчеркнул Калина, отметив, что студенты получают востребованную экономикой города профессию, гарантирующую трудоустройство. Об интересе и востребованности профтехобразования говорят высокие результаты, продемонстрированные в различных компетенциях студентами на чемпионатах мастерства EuroSkills и WorldSkills. На европейском уровне студенты столичных колледжей завоевали семь медалей в таких категориях, как «Столярное дело», «Производство мебели», и других. В итоге сборная команда России вышла на первое место, обойдя своих европейских коллег.



