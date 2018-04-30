Финалист конкурса «Учитель года» рассказал о подготовке к конкурсу

Один из пяти финалистов конкурса «Учитель России», преподаватель московской школы №1540 Игнат Игнатов рассказал о своей подготовке к конкурсу, а также о том, что необходимо сделать для реализации образовательного прорыва в стране.

Всего на конкурс было подано 85 заявок. На первом этапе конкурсанты представляли свои сайты и писали эссе. Следующим заданием стало проведение очного методического семинара. А по результатам проведенного урока с детьми были выбраны 15 лауреатов. Перед полуфиналистами стояла задача провести авторский мастер-класс, классный час и создать образовательный проект, после чего отобраны 5 финалистов.

Заключительным испытанием для топ-5 конкурсантов стал разговор с министром просвещения Ольгой Васильевой. Тема разговора была напрямую связана с национальным проектом «Образование» - «Как вывести образование в нашей стране на конкурентный уровень».

По мнению Игнатова, для прорыва в области образования нам всем вместе необходимо объединиться и сосредоточиться на одной цели. Развитая информационная и цифровая инфраструктура будут этому способствовать. Конкурсант поддержал мнение руководителя московского образования Исаака Калины, что «в этом конкурсе победила Москва», в конкурсе победила вся Россия. Все конкурсанты, вернувшись домой, привнесут на свои рабочие места новый опыт, который будут применять на благо общей цели.



