В Волгодонске каждый человек сможет дать название новым улицам

Сегодня, 20:58 \\ Общество

В Волгодонске теперь каждый желающий сможет поучаствовать в жизни города и оставить свой след в его истории. Местная администрация предложила жителям Волгодонска дать названия новым улицам, которые будут проходить в микрорайоне В-23.

 Свои предложения горожане смогут послать в письменной форме в комитет по градостроительству и архитектуре. Все варианты принимаются по электронной почте, которая есть на сайте города.

Некоторые улицы уже назвали местные жители. Одними из них являются Корабельная, Капитанская, Коралловая и другие. До 13 ноября люди смогут присылать свои пожелания и предложения. К названию обязательно нужно логично и доступно пояснить свой выбор и подписать его. В требованиях также стоит указание своих ФИО, адрес регистрации и дата, в которую было отправлено письмо. Как сообщает администрация никаких ответов поступать в адрес отправителя не будет. А те письма, которые будут неразборчивы или не подписаны тоже не станут рассматриваться.

Ранее стало известно, что Волгодонск расположен на седьмой строке самых высокооплачиваемых вакансий в Ростовской области. А самую высокую заработную плату предоставляет фирма по промышленному строительству.

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Автор - Дарья Андросова
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