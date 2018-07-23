В Подмосковье кошка попала в ветеринарную клинику с многочисленными рваными ранами от индюка

В Подмосковье кошка по кличке Нюша поступила в ветеринарную клинику с многочисленными рваными ранами. Врачи зашивали все повреждения животного, чтобы вернуть к обычной жизни. Кошка снова пыталась вытащить яйцо из птичника, за что и получила от индюка такое наказание.

Евгений Митюхин, который является спасителем домашнего животного сообщил, что даже на голове пришлось накладывать швы. 63-летний хозяин питомца проживает на улице Внуковской. Он активно занимается разведением таких птиц, как утки, индюки и куры. Но недавно хозяева заметили, что их птицы стали совсем мало нестись и вскоре причина была выявлена.

Каждый день ближе к обеду трехлетняя кошка выходила на охоту, поэтому хозяева ее не видели. Но однажды Нюшу заметил индюк и кинулся на нее. Кошка начала вопить со всей силы от того, что свирепая птица заклевала ее, но их драку остановил хозяин, который мгновенно прибыл на место происшествия. Палками он отогнал враждебную птицу и забрал кошку, но та уже серьезно пострадала. Пенсионер не долго думая собрался и повез измученное создание в ветеринарную клинику.

Два дня кошке пришлось побыть в стационаре под наблюдением врачей, позже хозяин смог забрать ее домой и лечить уже в родных для животного стенах.

Ранее в городе Могоче сотрудники правоохранительных органов нашли восемь трупов кошек, которые были убиты из-за издевательств. Возле животных также находились орудия убийства, которыми являлись нож и веревка. На котах и кошках были обнаружены многочисленные порезы и признаки насилия.