В Домодедово пассажир сможет сам зарегистрировать багаж в три касания

Сегодня, 16:33 \\ Общество

В столичном аэропорту путешественники смогут заметно облегчить себе жизнь.

Сообщается, что в Домодедово появится сервис самостоятельной регистрации багажа. Теперь пассажиры смогут без помощи сотрудников сдать свою поклажу. Известно, что на данный момент проходит стадию тестирования технология под названием SelfBagDro, внедрённую в Домодедово с помощью авиакомпании S7.

Сервисом воспользовалось около тысячи туристов, которые положительно откликаются о технологии, отмечая, что процедура регистрации и сдачи багажа проходит гораздо быстрее, чем раньше. К концу города планируется установить 24 стойки с инновационной разработкой. Они будут оснащены сканером документов и ручным инфракрасным сканером штрих-кодов.

При наличии пассажирского талона пассажир сможет в три касания осуществить необходимую процедуру.

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Автор - Татьяна Сазонова
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