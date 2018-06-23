В Домодедово пассажир сможет сам зарегистрировать багаж в три касания

В столичном аэропорту путешественники смогут заметно облегчить себе жизнь.

Сообщается, что в Домодедово появится сервис самостоятельной регистрации багажа. Теперь пассажиры смогут без помощи сотрудников сдать свою поклажу. Известно, что на данный момент проходит стадию тестирования технология под названием SelfBagDro, внедрённую в Домодедово с помощью авиакомпании S7.

Сервисом воспользовалось около тысячи туристов, которые положительно откликаются о технологии, отмечая, что процедура регистрации и сдачи багажа проходит гораздо быстрее, чем раньше. К концу города планируется установить 24 стойки с инновационной разработкой. Они будут оснащены сканером документов и ручным инфракрасным сканером штрих-кодов.

При наличии пассажирского талона пассажир сможет в три касания осуществить необходимую процедуру.