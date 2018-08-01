Стала известна средняя зарплата заключенных в колонии

Об этом сообщил врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерий Пантелеев. Оказалось, что заработок заключенных очень сильно различается.

Средний заработок заключенных составляет примерно 4-5 тысяч рублей. Однако они, как правило, получают не меньше 11 тысяч рублей. Все дело в том, что содержащиеся в колониях получают не все свои деньги. По словам представителей ФСИН, часть средств отчисляется по искам потерпевшим или в качестве алиментных обязательств и прочие расходы. Именно поэтому в итоге на счет заключенных в результате поступает всего 5 тысяч.

Однако сотрудники ФСИН отмечают, что некоторые работающие сидельцы могут получать и достаточно высокий заработок, который, порой, достигает и 50 тысяч рублей в месяц. Однако такие деньги получить можно только на специальных предприятиях, которых, как признают сами сотрудники ФСИН, сейчас в России совсем немного. При этом подчеркивается, что в 2018 году заработная плата заключённых выросла примерно на 30%. Всего же за 8 месяцев текущего года к работам были привлечены около 160 тысяч осужденных. Кроме того, специалисты отметили, что итоговая сумма зависит еще от направления работы, и от норм выработки.

Интересно, что в местах лишения свободы содержащиеся в колониях имеют возможность обучаться самым различным профессиям, если пожелают. Всего же альтернатива состоит примерно из 168 специальностей. В основном они сосредоточены в энергетике или машиностроении.