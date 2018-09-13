Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Нет любви»

Пост-панк группа «Буерак» выложила в сеть YouTube клип на песню «Нет любви». Данная музыкальная композиция попала в альбом «Репост модерн», который принадлежит музыкантам из Новосибирска.

В 2014 году свое начало взяла группа «Буерак». Ее основателями являются Артем Черепанов и Александр Макеев. Данное музыкальное направление относят к «новой русской волне».

В 2016 году группа выпустила дебютный альбом под названием «Танцы по расчету». А в 2017 и 2018 году были выпущены еще две студийные пластынки, которые называются «Скромные апартаменты» и «Репост модерн».

Ранее стало известно о концерте группы 25/17 в Иркутске, которая приедет с программой «Вспомнить все» в честь своего 16-летия. Стоимость билетов составит 1200 рублей.