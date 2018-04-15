Еще один тоннель Большого кольца метрополитена начали строить в Москве

Сергей Собянин сегодня дал старт строительству нового тоннеля Большого кольца метро. Известно, что он пройдет от станции "Каховская" до станции "Зюзино".

Мэр Москвы 8 октября дал старт строительным работам нового тоннеля в столичном метрополитене. Кроме того, глава города напомнил, что в ближайшее время будет построено несколько новых станций, среди которых «Воронцовская» и «Улица новаторов». Также он отметил, что через несколько лет появится и новый участок городской подземки «Проспект Вернадского» - «Каховская».

Интересно, что для строительных работ в Москву приехала специальная тоннелепроходческая машина из Ашхабада. Ее диаметр превышает 6 километров. Ее по сложившейся традиции назвали женским именем «Роза». Рабочие рассказали, что с ее помощью предстоит проложить не один тоннель метро. В Туркменистане машина работала при конструировании дренажно-коммуникационного тоннеля.

Сергей Собянин отметил, что строительство нового тоннеля в Большом кольце метро уникально, поскольку оно составит в длину примерно 70 километров. Таким образом, кольцевая линия станет самой большой в мире. Строительство сопровождается некоторыми трудностями, в числе которых очень плотная стройка по всему городу вообще. Однако москвичи надеются, что оно того стоит, ведь они получат множество новых самых различных вариантов добираться из одной точки города в другую.

Напомним, ранее стало известно, что в столице откроют новую станцию, дизайн которой будет выполнен в стиле авангард. На такое решение оформителей вдохновила картина Казимира Малевича и его творчество в целом. Станция будет выполнена в виде одной из работ художника.