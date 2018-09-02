Специалисты рассказали, что поможет от похмелья

Сегодня, 14:44 \\ Общество

С наступлением осени приближаются и предновогодние праздники.

Именно в этот период население иногда употребляет большое количество алкоголя и на утро страдает от похмелья. Однако специалисты рассказали, как просто с ним бороться. Так, необходимо пить как можно больше воды, не только простой, но и кокосовой, с утра того дня, когда назначена вечеринка. Также нужно употреблять пищи с большим содержанием белков и жиров, чтобы спиртные напитки не смогли нанести ощутимый вред желудочно-кишечному тракту.

Кроме того, не стоит забывать о том, что после окончания застолья не рекомендуется что-либо есть, особенно мясо. Единственное, что позволено в этом случае - фрукты, особенно яблоки и виноград. Они помогут печени эффективно избавиться от алкоголя. И, конечно же, нужно обязательно выспаться.

На следующий день первое, что нужно сделать - почистить зубы и принять душ, массируя себя мочалкой очень тщательно, чтобы усилить кровообращение. Лучшим напитком от похмелья является сочетание 200 мл воды, 100 мл кокосовой воды, 100 мл апельсинового сока и щепотки морской соли.

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Автор - Татьяна Сазонова
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