Работодателей хотят обязать оплачивать работникам фитнес

Инициаторами планируемых изменений являются депутаты Госдумы. Они направили соответствующее изменение в Минздрав РФ. Отмечается, что обязанность оплачивать занятия спортом будет касаться крупных компаний.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой предложил внести изменения в законодательство, в соответствии с которым крупные компании необходимо обязать оплачивать спортивные занятия своих работников. Таким образом, организации, в которых работает более 250 сотрудников, должно будет оплачивать фитнес для тех работников, кто пожелает поддерживать себя в форме. По его словам, эта мера крайне своевременна и актуальна. Кроме того, он напомнил о том, что Минздрав готово поддержать введение налогового вычета для тех граждан, которые будут оплачивать свои спортивные занятия самостоятельно.

Свищев уверен, что это окажет крайне благоприятное воздействие на поддержание здорового образа жизни у населения в целом. Он считает, что гораздо больше человек после внесения изменений проявят желание поддерживать себя в форме, поскольку именно финансовый фактор останавливает многих граждан от достижения желаемого результата.

Напомним, ранее стало известно о том, что Минтруд готовит еще одни новые поправки в трудовой кодекс. В соответствии с ними работодатели должны будут вести учет всех микротравм своих сотрудников. Речь идет даже о самых незначительных синяках и ссадинах. При этом процедура будет носить заявительный характер. По мнению авторов законопроекта, это поможет уменьшить количество травм на производстве.