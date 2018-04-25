9-летний мальчик из Новочеркасска покорил Максима Галкина

Мини-Шаляпин, как жителя Новочеркасска уже окрестил Максим Галкин, не оставил равнодушным ни одного человека, который слышал его выступление на шоу "Лучше всех".

Андрей Дробышев исполнил композицию «Я свободен» известной группы «Ария». Мальчик покорил ведущего и зрителей не только отличным голосом, но и потрясающей раскрепощенностью на сцене. Кроме того, «мини-Шаляпин» получил еще одно звание от Галкина «мистер самые сильные связки Ростовской области».

Андрей рассказал, что для него не впервой выступать перед большой аудиторией. На его счету уже около 60 российских и международных конкурсов. При этом во многих из них мальчик получил почетные награды. Во время исполнения песни юному таланту аккомпанировал симфонический оркестр Московской филармонии. Интересно, что 9-летний Дробышев начал заниматься пением, поскольку это было необходимо для его здоровья. Мальчик перенес астму, и ему нужно было тренировать легкие. «Мини-Шаляпина» поддержал и сам Валерий Кипелов. Он пожелал мальчику удачи по видеосвязи, поскольку не смог лично приехать на телешоу. Артист выразил надежду, что они обязательно встретятся когда-нибудь, чтобы спеть эту песню вместе. Юному певцу вручили медаль после выступления на лучшее исполнение.