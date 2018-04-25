9-летний мальчик из Новочеркасска покорил Максима Галкина

Сегодня, 11:50 \\ Общество

Мини-Шаляпин, как жителя Новочеркасска уже окрестил Максим Галкин, не оставил равнодушным ни одного человека, который слышал его выступление на шоу "Лучше всех".

Андрей Дробышев исполнил композицию «Я свободен» известной группы «Ария». Мальчик покорил ведущего и зрителей не только отличным голосом, но и потрясающей раскрепощенностью на сцене. Кроме того, «мини-Шаляпин» получил еще одно звание от Галкина «мистер самые сильные связки Ростовской области».

Андрей рассказал, что для него не впервой выступать перед большой аудиторией. На его счету уже около 60 российских и международных конкурсов. При этом во многих из них мальчик получил почетные награды. Во время исполнения песни юному таланту аккомпанировал симфонический оркестр Московской филармонии. Интересно, что 9-летний Дробышев начал заниматься пением, поскольку это было необходимо для его здоровья. Мальчик перенес астму, и ему нужно было тренировать легкие. «Мини-Шаляпина» поддержал и сам Валерий Кипелов. Он пожелал мальчику удачи по видеосвязи, поскольку не смог лично приехать на телешоу. Артист выразил надежду, что они обязательно встретятся когда-нибудь, чтобы спеть эту песню вместе. Юному певцу вручили медаль после выступления на лучшее исполнение.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Необычный арт-объект: в Челябинске установили памятник хулиганству

 Дерево, растущее в школьном дворе, превратилось в настоящий памятник. Несколько лет назад коммунальный службы обрезали ветви, которые представляли опасность для горожан, а мужчина сделал из коряги...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

В Париже состоялась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

 Прощание с певцом из Франции Шарлем Азнавуром, который умер в 94 года началась 5 октября...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

На 95-м году жизни скончался кинооператор Рафиков, снимавший Гагарина и Терешкову

 Махмуд Рафиков умер 4 октября. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ