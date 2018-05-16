Россиянка поедет на Каннский кинофестиваль с фильмом о бездомном коте

Сегодня, 11:36 \\ Общество

Светлана Чекунова из Волгограда смогла осуществить свою мечту благодаря тому, что сняла фильм.

Сообщается, что девушка мечтала поехать на Каннский кинофестиваль, однако не имела необходимого количества денег. В один момент она обнаружила объявление о начале конкурса короткометражного кино, победитель которого отправится в Канны.

Согласно условиям соревнования, главным героем ленты должен стать рыжий кот, у которого не было хозяев, но в итоге он обрёл свой дом. Одной из сложностей Светланы был поиск животного именно с рыжей шерстью - в итоге он обнаружился в другом городе незадолго до окончания приёма заявок.

В итоге она отправила работу о бездомном коте в последний момент и победила. Отмечается, что Светлана часто принимает участие в различных конкурсах и обгоняет своих конкурентов.

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Автор - Татьяна Сазонова
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