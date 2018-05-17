В Крыму часть Симферополя осталась без света

По данным пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго» без электроэнергии в Симферополе останутся несколько улиц. Перебои со светом будут в течении всего дня 8 октября.

Как стало известно, часть Симферополя осталась без света. 8 октября без электроэнергии будут находится сразу несколько улиц. В «Крымэнерго» отметили, что света не будет с 8:00 до 17:00.

Под отключение от света попали некоторые дома на улицах Горького, Киевской, Коцюбинского, Лебедева Солнечной. Также без электроэнергии в течении дня будут оставаться дома на проспекте Кирова, Ялтинском переулке. С полным списком улиц и домов, которые остались без света, можно ознакомиться на сайте энергетической службы Крыма и в местных СМИ.

Отмечается, что причиной временного отключения не является авария или незапланированное происшествие. Часть Симферополя осталась без света из-за ремонтных работ, которые проводятся на электросетях.