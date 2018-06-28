Работодателей могут обязать вести учет синяков и ссадин работников

В России для работодателей хотят ввести обязательный учет микротравм, которые получают их работники. Речь идет даже о самых мелких и незначительных синяках и ссадинах. С такой инициативой выступило Минтруда.

Авторы предложения предполагают, что это нововведение позволит избежать большинства несчастных случаев на работе. В соответствии с планируемыми изменениями работодателю необходимо будет не просто фиксировать микротравмы, но и устанавливать обстоятельства их получения. Однако инициаторы хотят придать этому учету заявительный характер, то есть процедура будет инициироваться только по заявлению работника.

Отмечается, что во многих странах мира подобная практика уже существует и, как рассказали авторы проекта изменений, действует весьма эффективно. Они уверены, что очень часто несчастные случаи на производства и развитие профессиональных заболеваний являются следствием нарушений правил охраны труда и требований к организации рабочего процесса. Эти нововведения позволят выявлять эти нарушения и предотвращать последствия.

Однако многие эксперты отмечают, что поправки в Трудовой кодекс имеют и обратную сторону. Ведь работники могут и обмануть работодателя о том, каким образом получили травму и что явилось причиной. Поэтому некоторые специалисты советуют также обязать проверять рабочее место перед началом рабочего дня.