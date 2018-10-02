На 60-м году жизни умер министр культуры Киргизии Султан Жумагулов

Сегодня, 08:11 \\ Общество

По словам представительницы кабмина Киргизии, Жумагулов умер в ночь на 8 октября. Известно, что министр культуры, информации и туризма в течении долгого времени лечился от онкологии.

 На 60-м году жизни скончался известный политик и культурный деятель. Ночью оборвалась жизнь Султана Жумагулова – министра культуры Киргизии. Представители министерства отметили, что Жумагулову было 59 лет. Также отмечается, что причиной смерти политика стала длительная болезнь, с которой тот пытался бороться в течении долгого времени.

Султан Жумагулов заступил на пост министра культуры Киргизии в ноябре 2017 года. В апреле этого года, когда правительство сменилось, политик попал в состав нынешнего правительства.

 В республике Султан Жумагулов был известен еще до того, как стал министром культуры Киргизии. Он начинал с простого журналиста молодежной газеты, его карьера началась с 1981 года. Затем он пошел вверх по карьерной лестнице и уже вскоре возглавил пост заместителя главреда газеты правительства Киргизии.

Уже после этого Жумагулов стал директором одного из телеканалов, а затем он стал работать гендиректором на государственном канале. Свой 59-й День Рождения Султан Жумагулов отметил в марте. До 60-летия он не дожил. Предварительно сообщается, что политика погубил рак.

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Автор - Анна Пушкина
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